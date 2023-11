Apucarana sedia a 2ª etapa da Copa Norte de Badminton

Com a participação de 134 atletas pelas categorias masculina e feminina, será realizada neste final de semana (02 e 03/12), no Complexo Esportivo Áureo Caixote, em Apucarana, a 2ª etapa da Copa Norte da Badminton, competição que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

De acordo com o professor Alysson Namba, que comanda a equipe apucaranense, a copa iniciará neste sábado, a partir das 9 horas. “A competição prossegue no domingo e será disputada em várias categorias desde o sub-09 até o 55+, também com a presença de atletas de Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Paranavaí e Foz do Iguaçu. Apucarana será representada por 29 competidores”, destaca Namba.

“A Copa Norte, que volta a ser realizada depois de muitos anos em Apucarana, fecha o calendário de competições da federação, com o evento tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac. Ao longo do ano são quatro etapas estaduais e duas regionais”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

A competição neste final de semana é promovida pela Federação Paranaense de Badminton e também tem o apoio da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e da Escola Nipo Brasileira.

