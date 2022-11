Apucarana sedia 1º Festival de Educação Bilíngue

Da Redação

1º Festival de Educação Bilíngue acontece no dia 10 de novembro

O Centro de Apoio ao Surdo e aos Profissionais da Educação de Surdos do Paraná - Região Norte Apucarana, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE), realiza no dia 10 de novembro, das 9 às 15h30, o 1º Festival de Educação Bilíngue (FEB), nas dependências do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, no Núcleo Habitacional das Indústrias, de Apucarana.

O evento contará com a participação de alunos e profissionais da área de Apucarana, Arapongas, Sabáudia, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul e Faxinal, além de autoridades de Apucarana e região.

O festival ainda conta com a participação da Autarquia Municipal de Educação de Apucarana, representada pela diretora-presidente Marli Regina Fernandes, através do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (Came), representado pela coordenadora Léia Sofia Viale e professoras da área.

"Este evento ressalta a importância da Libras e da interação entre a Comunidade Surda. Será um evento importante para reforçar e esclarecer um pouco mais sobre a Língua Brasileira de Sinais", explica a professora Milena Ananias, uma das organizadoras do evento.

