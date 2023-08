Apucarana sedia 1º Encontro de Olericultura Sustentável; saiba o que é

Apucarana vai sediar no próximo dia 13 setembro o 1º Encontro Estadual de Olericultura Sustentável. O evento é uma promoção do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), órgão ligado a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

continua após publicidade

“Trouxemos esse evento para Apucarana porque é uma região que tem um potencial e é uma referência na produção de hortaliças”, disse o gerente regional do IDR-PR, em Apucarana, Paulo Sipoli, em visita ao prefeito Junior da Femac nesta terça-feira. Sipoli estava acompanhado do presidente do Sindicato Rural, Geraldo Maroneze.

- LEIA MAIS: Arapongas realiza aula de defesa pessoal exclusivamente para mulheres

continua após publicidade

O primeiro do encontro, no auditório do CREA, será destinado a um público formado por técnicos do setor. Já no dia 14, o Dia de Campo será realizado no Assentamento Dorcelina Folador, em Arapongas.

A participação é aberta a produtores rurais, estudantes, e demais técnicos interessados. As inscrições gratuitas podem ser realizadas nos escritórios do IDR, que em Apucarana está localizado na Rua Coronel Luiz José dos Santos, 432.

A oleicultura é o ramo da horticultura que abrange a exploração de um grande número de espécie de plantas, habitualmente conhecidas como hortaliças e que podem ser constituídas das seguintes partes das plantas: folhas, inflorescências, raízes, caules e frutos.

Siga o TNOnline no Google News