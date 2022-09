Apucarana sedia 1º encontro 'Brasil Conservador do Vale do Ivaí'; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana sediou nesta quinta-feira (1º) o primeiro encontro do movimento “Brasil Conservador do Vale do Ivaí”. A reunião aconteceu no anfiteatro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e contou com a presença de dois estudiosos da área, o professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Gabriel Giannattasio, e o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez.

continua após publicidade .

O idealizador do “Brasil Conservador do Vale do Ivaí”, o médico Ribamar Maroneze explica que o objetivo do encontro é discutir e criar um grupo de estudos sobre o tema. "O objetivo desse primeiro encontro foi discutir o conservadorismo. Quando começamos a falar sobre o assunto, as pessoas se perguntam o que é o conservadorismo. Assim que explicado, percebemos que a maior parte da população tem como filosofia política o conservadorismo. Por isso, nada mais justo que a gente ter um fórum e criar grupos de estudos para falar sobre o assunto", comenta.

O ex-ministro Ricardo Vélez, que foi um dos convidados do primeiro encontro, acredita que a atividade é de grande importância, sobretudo na época de campanha. "Temos que conhecer as ideologias políticas, que são o oxigênio que alimenta os movimentos políticos. Então, eles começaram pelo pensamento conservador, mas acredito que outras ideologias sejam contempladas porque nem todo mundo pensa da mesma forma", explica.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Apucarana realiza evento em defesa do conservadorismo

O professor Gabriel, da UEL, foi um dos convidados da primeira reunião e citou o lançamento do "Livro Proibido - Intolerância pensamento único e totalitarismo na Universidade brasileiro", do qual é coautor e organizador.

"De certo modo este livro está ligado ao assunto. Ele é extremamente importante porque é um especial da radiografia do estado, que se encontra o debate cultural e político, um debate amputado, onde só encontramos uma voz. Como muitas pessoas duvidavam disso, o livro, de certo modo, traz fatos e documentos que são da UEL, em particular, mas que não difere de outras universidades públicas do Brasil", explica.

continua após publicidade .

Veja o vídeo do evento:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News