Apucarana se prepara para sediar a fase final dos 69º Jogos Escolares

Apucarana sediará entre os dias 4 e 12 de agosto a fase final dos 69º Jogos Escolares do Paraná (Jeps), competição que será realizada com a presença de alunos de 12 a 14 anos, nas categorias masculina e feminina. Nessa terça-feira (18/07) no gabinete municipal em mais uma reunião preparatória para competição o prefeito Junior da Femac e o secretário municipal de Esportes, Tom Barros, se reuniram com o chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa da Silva, e integrantes da administração municipal e do NRE.

Realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Apucarana, por meio da secretaria municipal de Esportes, a fase final dos Jeps reunirá mais de 6 mil pessoas, envolvendo atletas, técnicos, dirigentes e equipe de arbitragem. “É uma das maiores competições que nossa cidade vai sediar e queremos mobilizar a nossa população para mais uma vez acolher bem as milhares de pessoas que estarão aqui”, afirma o prefeito Junior da Femac, destacando que Apucarana terá competidores disputando várias modalidades.

Atleta de Apucarana conquista duas medalhas nos Jeps em Maringá

De acordo com o professor Tom Barros, a reunião nessa terça-feira foi para ultimar os preparativos relacionados às praças esportivas e os locais de alojamentos dos atletas.

A solenidade de abertura da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) acontecerá no dia 4 de agosto, a partir das 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão). “Estamos organizando uma grande festa para marcar a abertura dessa competição que temos o orgulho de sediar”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Os Jeps serão disputados nas modalidades de atletismo, badminton, parabadminton, basquetebol, ciclismo, futsal, futebol 7, ginástica rítmica, golf 7, handebol, judô (regular e ACD), karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa (regular e ACD), voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez (regular e ACD).

Desde 2013, Apucarana realizou algumas edições dos Jogos Escolares do Paraná. Em 2013, a fase macrorregional; em 2015 a fase final B e a fase final A; em 2016 a fase final B; em 2017 a fase final A; e em 2018 e em 2019 a fase final B.

Os Jeps são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Prefeitura de Apucarana.

