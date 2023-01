Apucarana se prepara para receber a 4º Romaria Diocesana; assista

Da Redação

A 4º Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Lourdes acontece no dia 05 de fevereiro, no Complexo esportivo José Antônio Basso (Lagoão), localizado na Avenida Irati, área central de Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo o Bispo Dom Carlos José, o momento é importante e feliz, pois a igreja e os romeiros voltam a se reunir após dois anos de restrições.

“É um momento feliz, podemos retomar com a participação de todo o nosso povo a 4º edição da Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes. Então fica o convite para que possamos participar desse momento de fé, de comunhão, de envolvimento e de fraternidade de podermos nos reencontrar depois de dois anos de restrições. Nossa senhora de Lourdes nos aguarda no dia 5 de fevereiro”, observa o Bispo.

Dom Carlos também comentou, que a última Romaria teve um público de mais de 15 mil pessoas e que espera que a 4ª edição supere esse número.

"Gostaríamos de ultrapassar o número da última romaria. Quem participar fará uma experiência muito profunda do amor de Deus através da Virgem Maria - Dom Carlos José, Bispo

Esse ano a Romaria vem com uma novidade: os fiéis que participarem receberão uma capelinha de Nossa Senhora de Lourdes. Além de receber a aspersão com água benta vinda de Lourdes.



De acordo com o coordenador geral da Romaria Padre Anderson Bento, a Romaria é o maior evento que a diocese de Apucarana realiza anualmente e por isso uma grande estrutura para acolher bem todos os peregrinos está sendo planejada.

"Vamos montar uma estrutura aos arredores do Lagoão para acolher os romeiros, teremos tendas, cadeiras, som. Água, banheiro e praça de alimentação. A Missa acontece dentro do ginásio, mas quem acompanhar do lado de fora poderá assistir com todo conforto, " explica o padre.

Programação da 4ª Romaria Diocesana

8h30 Inicio com a acolhida e animação das 64 paróquias da diocese de Apucarana e de outras dioceses da região.

9 horas Começo do cerimonial de abertura. Na sequência uma homenagem às vítimas da pandemia.

10 horas Santa Missa, que será presidida pelo Bispo Dom Carlos José.

11h30 Procissão que segue até a catedral.

12h30 Encerramento diante de Nossa Senhora, na praça Rui Barbosa onde haverá a benção final realizada pelo bispo.

A romaria também abre de forma oficial as atividades pastorais da. Da igreja católica do ano de 2023.



Por, Lis Kato

