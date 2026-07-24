Apucarana se prepara para o “Arraiá das Famílias” com atrações para todas as idades
Evento acontece no dia 1º de agosto, na Praça do Clube 28, com atrações voltadas à convivência familiar
Com uma programação preparada para reunir pais, filhos e toda a comunidade em uma tarde de integração, diversão e boa gastronomia, a Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana, realiza o Arraiá das Famílias neste dia 1º de agosto, a partir das 16 horas, na Praça Semiramis Braga (Praça do Clube 28).
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Segundo frisa o prefeito Rodolfo Mota, o evento visa reunir pessoas de todas as idades em um ambiente saudável e muita animação. “A família é a base da nossa sociedade. É dentro de casa que aprendemos os valores que levamos para a vida inteira, como o respeito, a solidariedade, a responsabilidade e o amor ao próximo. Quando o poder público cria espaços para que as famílias convivam, fortaleçam seus vínculos e construam boas memórias, também está investindo no futuro da cidade. O Arraiá das Famílias está sendo preparado com muito carinho para proporcionar esse momento de união entre pais, filhos, avós e amigos. Convido todos os apucaranenses para participarem dessa grande festa, que celebra aquilo que temos de mais importante: a família”, disse o prefeito.
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Além de diversas opções gastronômicas, as crianças terão ainda uma área exclusiva de recreação, com cama elástica, brinquedos infláveis e piscina de bolinhas. A secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, primeira-dama Karine Mota, salienta que a programação também inclui show ao vivo com artistas locais e outras atrações típicas das festas julinas. “O Arraiá da Família visa oferecer um ambiente acolhedor para fortalecer os laços familiares e incentivar a convivência entre as pessoas. Com certeza quem comparecer vai viver um momento especial em um ambiente seguro, alegre e acolhedor. No nosso arraial, a família será a grande protagonista da festa”, conclui a secretária.
Serviço
- Arraiá das Famílias
- Data: 1º de agosto (sábado)
- Horário: A partir das 16 horas
- Local: Praça do Clube 28
Atrações:
- Gastronomia
- Área Kids (cama elástica, brinquedos infláveis e piscina de bolinhas)
- Show ao vivo
- Diversão para toda a família