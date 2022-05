Apucarana se mobiliza para Dia do Desafio nesta quarta-feira

Da Redação

Nesta segunda-feira (23), o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, se reuniu com representantes de várias Secretarias para tratar sobre a mobilização acerca da participação da cidade no Dia do Desafio que ocorrerá nesta quarta-feira (25).

“Estamos organizando as atividades que serão desenvolvidas pela prefeitura e convidamos a todos os apucaranenses a participarem, praticando pelo menos 15 minutos de atividade física e registrar no site”, conclama o prefeito.



Realizada em um formato diferente em anos anteriores, por causa da pandemia, a edição voltará a ser presencial neste ano. Junior da Femac lembra que Apucarana tem tradição em participar do Dia do Desafio e a meta dessa edição é superar o registro de 2019.

“Reitero o convite a participação dentro da sua empresa, do seu comércio, nas escolas, repartições públicas, nas instituições, em sua casa, entre outros locais. O Dia do Desafio tem a proposta de combater o sedentarismo, estimular a prática de atividade física e um estilo de vida mais saudável”, afirma o prefeito.

O superintendente municipal de Esportes, Tom Barros, pede para que as pessoas que forem realizar as atividades de zero horas às 21 horas do dia 25 de maio, individualmente ou em grupos, não esqueçam de registrar a participação no site. “Basta preencher o formulário e informar o nome, telefone, a cidade e quantas pessoas participaram com você”, reforça Tom Barros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da unidade do Sesc em Apucarana: 3308-2500.

Também participaram da reunião com o prefeito Junior da Femac, o secretário municipal da Gestão Pública, Nikolai Cernescu Junior; o secretário da saúde, Emídio Bachiega; a secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), Maria Agar; a superintendente de Recursos Humanos, a superintendente de Recursos Humanos, Rosmeire Riveline; e representantes da Autarquia Municipal da Educação.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.