Apucarana se destaca no Campeonato Brasileiro de Kung Fu

Representado pelos atletas da Associação Shizuka e da Escola Chen Tai Chi, o município de Apucarana conseguiu bons resultados durante o Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, realizado de 6 a 10 de setembro em Bombinhas-SC. Organizada pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu (CBKW), a competição teve a presença de 700 atletas de vários estados.

“Fomos representados por 17 atletas e conquistamos 47 medalhas, com 25 de ouro, 11 de prata e 11 bronze nas disputas das categorias de taijiquan e wushu taolu esportivo. O saldo foi positivo, voltamos contentes de Santa Catarina e agora é dar sequência nos treinamentos já pensando nas próximas competições”, destaca o professor Abel Cezar Cândido Bento, que comanda a equipe apucaranense.

“Os atletas deram um show em suas categorias no Campeonato Brasileiro, trazendo mais de 40 medalhas para Apucarana e mostrando a força do nosso kung fu, modalidade que tem o apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Até o final desse ano o kung fu apucaranense disputará mais três competições: 15 e 16 de setembro a Copa do Mundo em Lima no Peru; no dia 12 de outubro o Paraná Combate em Cascavel; e no dia 26 de novembro, a Copa Internacional em Santa Bárbara do Oeste- SP. Nessas competições os atletas contam com o apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana.

