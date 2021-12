Apucarana se destaca na geração de empregos formais

Da Redação

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia, Apucarana fechou 11 meses consecutivos registrando crescimento na geração de postos de trabalho. O saldo positivo foi de 2.837 novos empregos formais, com carteira assinada, abertos de janeiro a novembro de 2021. Conforme enfatiza o prefeito Junior da Femac trata-se do melhor resultado de Apucarana nos últimos 5 anos.

“Apucarana segue firme na retomada econômica no pós-pandemia, crescendo e gerando cada vez mais emprego e renda. Os bons resultados do município, tais como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (IDEB), números de primeiro mundo no saneamento básico, educação e saúde de qualidade, atraem novos empreendimentos e geram mais empregos”, avalia o prefeito Junior da Femac, acrescentando ainda que “Apucarana compra e oferta gratuitamente dezenas de cursos – indicados pelo empresariado – com foco na capacitação dos nossos trabalhadores em áreas com maior demanda”.

O prefeito faz questão de agradecer os empresários que acreditam em Apucarana, e os trabalhadores que estão aproveitando as vagas ofertadas. “O nosso saldo coloca Apucarana entre as maiores geradoras de emprego no Paraná”, enaltece.

O estudo do Caged mostra que o saldo positivo de Apucarana, de 2.837 empregos, foram gerados pela agropecuária (14), construção civil (162), serviços (535), Comércio (698), indústria (1428). Foram 1357 homens e 1489 mulheres com empregos formais. A maior faixa etária que conquistou vagas é a de 18 a 24 anos, com 1.339 empregos.

ACIA COMEMORA – O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIA), Wanderlei Faganello, diz que Apucarana atravessa um bom momento na sua economia. “O município vem estimulando com oferta de cursos de qualificação, os índices de Apucarana chamam a atenção de empreendedores; e a nossa indústria se reivenventou durante a pandemia, se adaptando às necessidades do mercado neste difícil período e, ao mesmo tempo, conseguindo faturar, gerando emprego e renda”, argumenta Faganello.

O secretário de Indústria, Comércio e Emprego, Edson Peres Estrope, assinala que algumas novas empresas que vieram para Apucarana, como a segunda loja do Muffato, e algumas grandes indústrias, acabam funcionando como âncoras

, puxando outros empreendimentos de pequeno e médio porte. “Nós temos um potencial atrativo, que vem resultando em novas empresas, principalmente, no comércio e na indústria”, opina Estrope.

O gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, diz que o saldo positivo de empregos neste ano é muito significativo para a cidade, que lidera o ranking de novos postos de trabalho na região. “Esse resultado é consequência do Trabalho que envolve os empresários. O poder público, por meio do prefeito Junior da Femac tem feito a diferença, atuando como parceiro dos empreendedores na logística e na oferta de trabalhadores qualificados, prova disso são os 400 trabalhados recém-formados pelo município”, comenta Neno Leiroz.