Apucarana se destaca na fase regional do Paraná Bom de Bola

Da Redação

Apucarana foi destaque na modalidade de futebol na fase regional da 2ª edição do Paraná Bom de Bola, encerrada nesse final de semana com jogos nos campos do distrito de Sete de Maio e no Estádio Municipal Luiz Mareze, em Cambira. O município foi campeão nas categorias sub-16 e sub-21 e conquistou a medalha de bronze na master 50+. As equipes campeãs agora disputarão à macrorregional, que será realizada de 29 a 31 de julho em Arapongas.

O prefeito Junior da Femac elogiou o desempenho dos times de futebol da cidade na competição. “As nossas equipes fizeram bonito na competição realizada em Cambira e trouxeram troféus e medalhas, mostrando toda a tradição da cidade no futebol. Agora vamos torcer para que os nossos times consigam bons resultados na macrorregional”, frisa o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, que acompanhou as semifinais e as finais, enalteceu a campanha das equipes no Bom de Bola. “As três equipes de Apucarana estão de parabéns pelas campanhas que fizeram na fase regional, realizando boas partidas e trazendo premiação para o município. Os times sub-16 e sub-21 prosseguem na competição e acredito que farão boas campanhas na macro em Arapongas”, cita o professor Grillo.

As partidas que valiam títulos aconteceram nesse domingo (05/06) no “Luiz Mareze”. Pela manhã o time apucaranense sub-16, com o comando do técnico Maheus Appa Broze, foi campeão ao vencer na decisão por pênaltis a equipe de Prado Ferreira após empate sem gols no tempo normal. No sábado na mesma praça esportiva, os apucaranenses haviam derrotado Florestópolis também nos pênaltis.

Nessa competição, o município foi representado por jogadores do Apucarana Sports, Grêmio Esportivo e Recreativo Apucarana (Gera) e do Colégio São José.

No período da tarde pela categoria sub-21, Apucarana ganhou o título ao vencer Sabáudia pelo marcador de 4 a 2, com três gols do meio-campista Vitor e um do atacante Dudu. Na fase semifinal realizada nesse sábado, os apucaranenses derrotaram Florestópolis por 4 a 1. Na disputa regional, o município foi representado pelo time sub-20 do Apucarana Sports, que tem o comando de Toninho Santos, sendo auxiliado por Matheus Reis.

Nesse domingo no campo de Sete de Maio, pela disputa de terceiro e quarto lugares na categoria master 50+, Apucarana faturou a medalha de bronze ao bater na agremiação de Rolândia por 4 a 1, com gols de Adão (2), Lezinho e Carlão.

Também em Cambira aconteceu à disputa da categoria sub-16 feminina, com Apucarana ficando na quarta colocação. Somando as quatro categorias, a competição regional teve a presença de 30 equipes.

Competiram ainda times de Cambira, Bom Sucesso, Jandaia do Sul, Londrina, Guaraci, Centenário do Sul, Ibiporã, Bela Vista do Paraíso, Jaguapitã, Alvorada do Sul, Pitangueiras e Porecatu.

A competição é uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio e parceria dos municípios.