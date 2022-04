Da Redação

Apucarana se destaca como “polo das engenharias”

Com 33 cursos de graduação em engenharia, nas modalidades presenciais e ensino a distância, Apucarana tem se destacado no cenário da formação acadêmica. Tendo como maior referência o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que oferta cinco cursos presenciais : engenharias Civil, da Computação, Elétrica, Química e Têxtil, mais seis faculdades privadas têm graduações na área disponíveis com cursos presenciais de engenharia agronômica e ambiental. Na modalidade híbrida, a oferta conta com graduações na área de produção, mecânica, mecatrônica, entre outras.

(engenharia Agronômica, Ambiental e Civil), a cidade conta ainda com o campus da UniCesumar, que oferece 7 cursos na modalidade híbrida (engenharia civil, de Produção, Elétrica, Mecânica, Mecatrônica e Automação Industrial), além de importantes pólos nacionais da Unopar (5), Unifil (3), Uniasselvi (6) e Uningá (4), que oferecem outros 18 cursos de engenharias, entre elas a de Software e Ambiental e Sanitária. Institucionalmente, Apucarana ainda possui uma unidade regional do Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR).

O prefeito Júnior da Femac, que é engenheiro civil formado em Curitiba pela Universidade Federal do Paraná (UTFPR), destaca que o panorama confere ao município status de “polo das engenharias”. “Assim como muitos outros da minha geração, para me tornar engenheiro precisei deixar a cidade natal, ficar longe da família. Hoje, temos o privilégio de poder formar mão de obra qualificada com o selo “Made in Apucarana. São milhares de acadêmicos, muitos vindos de outros estados, profissionalizando-se a partir de estruturas fixadas em nossa cidade, seja na rede pública ou na rede privada. Somente no campus da UTFPR Apucarana são 1.681 acadêmicos que cursam engenharias presencialmente”, cita o prefeito Júnior da Femac.

Além de movimentar a economia local, desde o setor da alimentação até o setor imobiliário, na visão de Júnior da Femac a grande oferta de cursos superiores em engenharia nas mais diversas especialidades, cria no município ambiente favorável para a atração de novos investimentos. “Com muito trabalho, planejamento, austeridade com a máquina pública, voltamos a ter força política no cenário estadual. Apucarana se realinhou com o desenvolvimento. Hoje somos polo universitário – são mais de 10 mil acadêmicos – e, com mão de obra qualificada, os investidores voltaram a enxergar o potencial e a pujança da nossa cidade”, frisa o prefeito, salientando que nos últimos três anos o município, por intermédio da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, atraiu mais de R$330 milhões em investimentos oriundos de novas empresas.

O diretor-geral da UTFPR Apucarana, professor Marcelo Ferreira da Silva, destaca que a instituição já formou 243 engenheiros. “Apucarana já formou 73 engenheiros civis, 81 engenheiros químicos e 89 engenheiros têxteis”, revela. Segundo ele, duas engenharias – por serem cursos mais novos – ainda não têm formandos. “São 1.681 alunos regularmente matriculados nos nossos cinco cursos de engenharia, sendo 216 na Têxtil, 421 na Civil, 398 na Química, 295 na Elétrica e 251 na Computação”, detalha o diretor-geral.

Estagiário no Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan), o acadêmico de engenharia civil da UTFPR Apucarana, Paulo César Freitas de Carvalho, está no quinto período e avaliza a qualidade dos cursos oferecidos pela instituição. Oriundo de Itapetininga, cidade do interior de São Paulo, ele destaca que vislumbra em Apucarana e região um vasto campo de atuação. “Tenho o fator família, por isso assim que me formar devo voltar para minha cidade, mas todo profissional de engenharia formado em Apucarana hoje não encontra dificuldades em ingressar no mercado de trabalho”, confirma o acadêmico, que participou de uma série de entrevistas de estágio antes de ingressar no Idepplan. “Optei pelo município devido minha área de interesse e estou aprendendo muito”, diz.

O diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes, destaca que o status de “polo das engenharias”, é muito bem pontuado pelo prefeito Júnior da Femac. Ele destaca que o contexto também se alinha à política de inovação tecnológica defendida pela atual administração. “E neste ambiente as universidades e a qualidade dos cursos oferecidos têm fator preponderante”, diz Mendes, frisando que somente no Idepplan são sete estagiários, sendo três na área de engenharia, três na de arquitetura e urbanismo e um de nível médio, na área administrativa.

Apucarana sedia semana das engenharias

O prefeito Júnior da Femac salienta que os profissionais e acadêmicos de engenharia de Apucarana vão estar reunidos dentro de 20 dias, durante a 2ª Semana de Engenharias de Apucarana, que acontece de 17 a 19 de maio. O evento será realizado na sede da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA) e as inscrições gratuitas estão abertas pelo site www.crea-pr.org.br/eventos. “É um orgulho muito grande voltarmos a realizar a Semana das Engenharias de Apucarana. A nossa cidade se firma cada vez mais como polo da engenharia”, reforça o prefeito Júnior da Femac, lembrando que a 1ª edição da Semana de Engenharias de Apucarana foi realiza em 2019 e, devido a pandemia, não pode ter sequência no ano seguinte.

De acordo com o presidente da AEAA, Mateus Franciscon Fernandes, o evento vai reunir expositores ligados à construção civil, contará com uma agenda de eventos voltados ao ensino, pesquisa, cursos e palestras dentro da área de engenharia e feira gastronômica. “Todos os profissionais da construção civil estão convidados a participar”, diz Fernandes.