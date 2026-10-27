Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens; veja

Empresário morreu nesta terça-feira, aos 80 anos; durante o velório, amigos lembraram o apoio à Apae, ao esporte e a famílias da cidade











CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A dedicação a entidades sociais e o incentivo ao esporte marcaram as homenagens ao empresário Luiz Katsutoshi Hirose durante o velório nesta terça-feira (27), em Apucarana. Aos 80 anos, o fundador da Construtora Hirose morreu de madrugada, após cerca de um mês internado no Hospital da Providência. Na Capela Mortuária Central, amigos e representantes de instituições recordaram a proximidade com o pioneiro e a maneira discreta com que ele ajudava a comunidade.

-LEIA MAIS: Empresário e pioneiro da construção civil, Luiz Hirose morre aos 80 anos em Apucarana



Na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde integrou a diretoria por mais de duas décadas, a contribuição foi além das doações. Segundo a diretora da entidade, Izabel Ortega, Hirose participou da construção da escola e ajudou a conseguir materiais para a obra. Também acompanhava as atividades, participava das comemorações e mantinha contato com os alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele não era só um doador, ele era um participante da causa apaeana”, afirmou. Isabel contou ainda que o empresário levava jovens de um grupo de futebol para conhecer a instituição. “Ele se preocupava com o ser humano. É uma perda muito grande. Ele faz parte da nossa história, da história apaeana.”

A discrição foi um dos aspectos destacados pelo vereador Moisés Tavares (Avante), que relembrou o envolvimento do empresário em iniciativas cujos beneficiados nem sempre eram conhecidos pelo público. “Quantas entidades sociais, quantos trabalhos sociais que muita gente não conhece, justamente pela forma como ele sempre quis, discretamente, de forma anônima, muitas vezes, contribuir, ajudar nas causas sociais.”





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Amigos foram se despedir de Luiz Hirose na capela mortuária - Foto: TNOnline Amigos foram se despedir de Luiz Hirose na capela mortuária - Foto: TNOnline





Além da participação na construção civil, Moisés citou o incentivo a diferentes modalidades esportivas e as palavras de apoio que Hirose dirigia às pessoas com quem convivia. “Perdemos um grande amigo, perdemos um grande batalhador pelas causas justas, corretas, necessárias aqui na cidade de Apucarana”, declarou.

Para o vice-prefeito Marcos da Vila Reis (PSD), também presente à despedida, as lembranças compartilhadas no velório mostram como o empresário esteve próximo de diferentes gerações. Segundo ele, dos mais jovens aos mais velhos, muitos tinham uma história de carinho e dedicação para contar. “Um homem que nasceu para ajudar as pessoas, para fazer o bem para o mundo. É um exemplo a ser seguido.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O reconhecimento também veio de quem recebeu seu apoio nas quadras e nos campos. Apaixonado pelo Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca), Hirose incentivou equipes e acompanhou modalidades como futsal, futebol, handebol e basquete. O técnico esportivo Edílson Marcondes de Oliveira, o Sky lembrou a alegria do empresário ao assistir ao neto jogar e o interesse pelo desenvolvimento das equipes locais.

“Falar do seu Luiz Hirose é falar da bondade. Ele amava o esporte. [...] Ele ajudou de tantas maneiras.Tanto financeira, como deu apoio, como deu conselhos”, relatou. Para ele, a despedida deixa um sentimento de gratidão pela presença constante do empresário e pelo estímulo aos atletas.



O presidente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Apucarana (AEAA), Hugo Koiti Suzuki, também destacou a trajetória do empresário. "O sr Luiz Hirose foi uma figura muito importante na construção civil de Apucarana, sendo um grande apoiador da fundação da associação dos engenheiros e arquitetos de Apucarana AEAA. A construtora Hirose está associada a história da engenharia civil de Apucarana. O sr. Luiz é um grande exemplo de empresário e empreendedor, além de grandiosa generosidade, sempre apoiando causas sociais. Uma pessoa extremamente carismática, por onde passava, sua presença alegrava as rodas de amigos. Seu falecimento é uma grande perda para a engenharia de Apucarana", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: Reprodução Foto: Reprodução





Natural de Ituverava, no interior de São Paulo, Hirose chegou a Apucarana ainda criança. Formado em economia e administração de empresas, fundou a construtora que leva seu sobrenome e foi responsável pela construção de mais de 600 unidades habitacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele deixa a esposa, Amélia Hirose, três filhos e quatro netos. O sepultamento estava previsto para as 17 horas desta terça-feira, no Cemitério Cristo Rei.