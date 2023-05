Apucarana se classifica em duas categorias no Paraná Bom de Bola

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Equipe master 50+ se classificou na competição

As equipes de futebol de Apucarana nas categorias sub-21 e master 50+ garantiram nesse final de semana as suas classificações para a semifinal da fase regional da 3ª edição do Paraná Bom de Bola, competição realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte. Os jogos pelas duas categorias aconteceram nos municípios de Cambira, Jandaia do Sul e Marumbi.

continua após publicidade .

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, comemorou as vagas conquistadas. “Estamos contentes com as campanhas dos nossos dois times na etapa inicial da fase regional do Bom de Bola e que agora tentarão os títulos em busca das vagas para a macrorregional que acontecerá no final do mês de julho. As nossas equipes contam com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom.

-LEIA MAIS: Apucarana Sports faz 2 a 0 no Grêmio Maringá e vence a 1ª na Segundona

continua após publicidade .

Na etapa inicial da categoria sub-21, o time apucaranense disputou duas partidas. No sábado no campo do distrito de Sete de Maio, em Cambira, Apucarana venceu Porecatu por 2 a 0 e no domingo no Estádio Perseu Pugliesi no distrito de São José, em Jandaia do Sul, derrotou Centenário do Sul pelo placar de 3 a 2.

Na semifinal da competição, o time de Apucarana jogará contra Alvorada do Sul no dia 27 de maio, às 13h15, no Estádio Hermínio Vinholi, em Jandaia do Sul.

Já pela categoria master 50+, na etapa inicial da disputa, a equipe de Apucarana empatou por um gol com Arapongas, que venceu na decisão por pênaltis por 7 a 6. Os apucaranenses ficaram em segundo lugar no grupo “B” e na semifinal enfrentarão Centenário do Sul no dia 27 de maio, às 15h30, no Estádio Perseu Pugliesi, em Jandaia do Sul.

continua após publicidade .

As finais e as decisões de terceiro e quarto lugares das categorias sub-21 e master 50+ ocorrerão no dia 28 de maio também em Jandaia do Sul.

CATEGORIA SUB-16 – A equipe sub-16 de Apucarana também participou nesse final semana da fase regional da 3ª edição do Paraná Bom de Bola, mas não conseguiu a vaga para a semifinal que será realizada no dia 27 de maio.

Na estreia da competição na sexta-feira em Cambira, os apucaranenses perderam para Londrina por 1 a 0. No sábado também em Cambira, Apucarana venceu Bom Sucesso por 9 a 2 e no domingo em Jandaia do Sul, ganhou de Jaguapitã por 1 a 0.

Os campeões nas categorias sub-16, sub-21 e master 50+ da fase regional do Paraná Bom de Bola se classificam para a macrorregional que está marcada de 27 a 30 de julho em Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News