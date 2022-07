Apucarana: Saúde promove Roda de Terapia com professores

Da Redação

A ação contou com o apoio do Programa Saúde na Escola (PSE)

Nesta quinta-feira (28), a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) da Prefeitura de Apucarana promoveu, por meio dos profissionais da Unidade Básica de Saúde Osvaldo Damin, localizada no Jaboti, a atividade de Roda de Terapia com educadores do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont.

A Roda de Terapia Comunitária é uma prática de prevenção à saúde em grupo para a escuta, acolhimento e partilha de problemas que muitas vezes são causadores de doença mental, como ansiedade, estresse, perdas de sono e tristeza profunda, entre outras.

A ação contou com o apoio do Programa Saúde na Escola (PSE), que promove ações de saúde entre alunos e profissionais da educação. Desenvolveram a atividade a Agente Comunitária de Saúde, Terapeuta Comunitária e Facilitadora do Resgate da Autoestima, Maria Solange de Oliveira; psicóloga e Terapeuta Comunitária, Anamélia Carolina Humeniuk; nutricionista, Maryane dos Santos; e do diretor de saúde nas escolas da AMS, Paulo Ourives.

“Precisamos articular ações de promoção e prevenção em saúde dos alunos e professores, pois o impacto causado pelo pela pandemia da Covid-19 causou grande desestabilização na saúde física e mental dos estudantes e profissionais da rede de ensino de uma forma geral”, afirma Ourives.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

