Apucarana: Sanepar investe mais de R$ 22 milhões em obra

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Junior da Femac pede a compreensão dos moradores da região onde as obras estão sendo executadas

O prefeito Junior da Femac, após reunião com diretores e técnicos da Sanepar, anunciou que já iniciaram as obras preliminares que aumentarão em 15% a capacidade de captação e de reservação de água em Apucarana. O investimento será de R$ 22 milhões, com a implantação de três poços artesianos e a construção de um reservatório com capacidade para 500 mil litros de água, na região do Patrimônio do Barreiro.

continua após publicidade .

A obra prevê ainda a implantação de 10 quilômetros de adutoras que levarão a água até Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Vila Regina. “Para isso, a Estação de Tratamento também será ampliada e modernizada. São investimentos que serão feitos nesta região, mas que aumentarão a capacidade do sistema em toda a cidade”, observa o prefeito Junior da Femac.

Detalhes da obra foram discutidos nesta quinta-feira (21) pelo prefeito Junior da Femac com Gil Gameiro, gerente-geral da Sanepar da região Nordeste, que estava acompanhado de Luiz Carlos Jacovassi, gerente regional, pelos engenheiros Gladiston Cotelo e Fernando Yoshida, além do fiscal de obras da Sanepar, Carlos Roberto Guilhem. Também estiveram presentes representantes do Consórcio Apucarana SAA que tocará a obra, entre os quais o engenheiro civil Lucas Samuel Alves, o coordenador de obras, João Carlos Lopedote, e o coordenador administrativo Roberto Reis.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac pede a compreensão dos moradores da região onde as obras estão sendo executadas. “Haverá um intenso movimento de máquinas e caminhões, especialmente na Estrada do Barreiro e na Estrada José Antônio de Oliveira até a Rua Pio XXIII. Por isso, pedimos atenção redobrada para quem transita por estas vias”, solicita Junior da Femac, acrescentando que em meados deste mês os serviços preliminares já foram iniciados e que em agosto já começará a implantação da rede.

Junior da Femac lembra que esses investimentos são necessários para aumentar a disponibilidade de água a curto prazo. “No entanto, estamos também já trabalhando com a direção e equipe técnica da Sanepar tendo em vista um horizonte de 50 anos, projetando a integração de Apucarana com outros sistemas”, frisa Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News