Da Redação

Apucarana revitaliza espaços urbanos e entrega novos parques

Quatro novos parques foram entregues esta semana em Apucarana. Os playgrounds, fabricados com matérias-primas recicláveis (madeira plástica), atendem aos moradores do Núcleo Habitacional Tancredo Neves e imediações, Residencial Jaçanã, Jardim Colonial e Jardim Curitiba, no Distrito de Vila Reis.

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac, que nesta quinta-feira (21/10) vistoriou os locais na companhia dos vereadores Rodrigo Liévore (Recife) e Jossuela Pirelli, ressalta que a revitalização de espaços urbanos integra o Programa Municipal Praça Viva.

“Em todos os logradouros onde instalamos os parques infantis também complementamos com colocação de mesas e bancos em concreto, construção de calçadas, instalação de lixeiras e reforço da iluminação pública, tornando os espaços ainda mais agradáveis, acessíveis e receptíveis à visitação das famílias”, relata o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

Os brinquedos ecológicos não sofrem desgaste com as chuvas e têm maior durabilidade. Também oferecem menor risco de acidentes com as crianças. “A prática de atividades ao ar livre gera qualidade de vida às crianças com uma melhora significativa em sua saúde, tanto física como mental”, lembra o prefeito.

Ao longo deste ano, 12 comunidades receberam o projeto Praça Viva. “O porte do equipamento instalado (parque) varia de acordo com o tamanho da área revitalizada. O investimento, em cada local, tem custo entre R$11 mil e R$16,5 mil”, explica Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria de Serviços Públicos. Ele frisa que o paisagismo realizado nos projetos contempla também o plantio de árvores. “Introduzimos aos ambientes o hibisco e a cerejeira-ornamental, espécies apropriadas para o meio urbano e que propiciam sombra adequada aos frequentadores”, relata o superintendente.

Todos os quatro novos parques infantis já estão instalados. “Dentro de uma semana devemos concluir as ações complementares, entregando os espaços definitivamente para uso das comunidades”, comunica Tom.