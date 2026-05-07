Apucarana reúne mulheres rurais em encontro de capacitação

A força e o protagonismo da mulher do campo ganharam destaque no 10º Encontro Regional da Mulher Trabalhadora Rural, realizado na sede campestre da Stivar, em Apucarana. O evento reuniu agricultoras de Apucarana, Marumbi, Bom Sucesso e Cambira em programação de capacitação técnica, com palestras, concurso gastronômico, desfile Jovem Rural, relatos de liderança feminina e comercialização de produtos da agricultura familiar.

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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, ressaltou a importância das mulheres para a agricultura familiar e reforçou o compromisso da Prefeitura com as famílias produtoras. “Sabemos que, para as mulheres que conciliam a rotina no campo com outras atividades, é cada dia mais desafiador cuidar da família, vencer a burocracia e lidar com um clima que muda muito rápido”, reconheceu o prefeito.

Mota também destacou os investimentos que a gestão vem realizando na área rural. “Dos 600 quilômetros de estradas rurais existentes no município, já requalificamos 250 quilômetros e, das 62 pontes, já recuperamos 23”, afirmou, acrescentando que várias estruturas foram completamente reconstruídas. Como exemplo, ele citou a reconstrução da Ponte do Barreiro, com investimento superior a R$ 300 mil. Para o prefeito, essas ações representam o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da agricultura familiar.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apucarana, Laide Lopes Suzuki, explicou que o encontro cresceu ao longo dos anos e hoje ultrapassa as fronteiras municipais. Segundo ela, a procura de outros municípios transformou o evento em encontro regional.

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A dirigente sindical também destacou as novidades desta edição, como o Desfile Jovem Rural, iniciativa voltada à valorização e ao incentivo da permanência das novas gerações no campo. “A jovem também vai ser nossa sucessora lá na frente, e a gente quer valorizar esse trabalho”, enfatizou. Laide ainda ressaltou a importância do crédito fundiário como ferramenta de acesso à terra para mulheres e jovens rurais, política que, segundo ela, é uma bandeira histórica do movimento sindical.

O secretário municipal de Agricultura, Wendel Metta, falou sobre o tema a partir de sua própria história: viu a mãe trabalhar no campo ao lado do pai e hoje compartilha essa realidade com a esposa. “Não tenho dúvidas de que a mulher é essencial na agricultura familiar. Além disso, as mulheres tendem a ser mais organizadas e, quando estão à frente dos negócios, as coisas funcionam melhor”, afirmou o secretário.

O chefe do Núcleo Regional da SEAB, Cristovon Ripol, chamou atenção para a necessidade de fortalecer a sucessão familiar no campo. Para ele, o protagonismo feminino é estratégico para a permanência dos jovens nas propriedades, ajudando a garantir o futuro da produção agrícola. Ele destacou que muitas mulheres já exercem papel essencial na organização das propriedades e incentivou a participação feminina também nas decisões e na gestão dos negócios rurais.

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Ivone Francisca de Souza, representante da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná, parabenizou o sindicato de Apucarana pelo décimo encontro e destacou o significado simbólico de ter uma mulher à frente da entidade. “Quando a gente fala em mulheres ocupando seus espaços, a Laide assumiu uma posição muito importante, que antes era vista apenas como lugar de homens. Hoje temos muitas mulheres presidentes de sindicatos, ampliando a prestação de serviços e fortalecendo a participação feminina nas organizações”, afirmou.

A programação reuniu debates sobre georreferenciamento, regularização fundiária e saúde da mulher, além de atividades voltadas à valorização da cultura rural e da liderança feminina no campo, como concurso gastronômico, desfile Jovem Rural e relatos de experiências de mulheres agricultoras. O encontro será encerrado às 16 horas, com a premiação dos concursos e momentos de integração entre agricultoras de toda a região.

O 10º Encontro Regional da Mulher Trabalhadora Rural foi realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apucarana e pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná, com apoio da Prefeitura de Apucarana, IDR-Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), SENAR, Sindicato Rural Patronal, Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Paraná (Fetarp) e Movimento Marcha das Margaridas.