Apucarana retomará construção de escola no Jardim Interlagos

Da Redação

O prefeito de Apucarana Junior da Femac anunciou, na tarde desta segunda-feira (9/5), que o município irá retomar a construção da Escola Municipal José Domingos Scarpelini, situada no Jardim Interlagos. A empreiteira Pottencial Construções Civis ganhou o novo processo licitatório e irá assumir a obra. O valor do contrato soma R$ 3.374.457,79.

continua após publicidade .

A construção da unidade de ensino teve início em janeiro de 2019, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Porém, a empreiteira vencedora da primeira licitação acabou pedindo a rescisão do contrato, devido a atrasos nos repasses das verbas, por parte do órgão federal. “Para evitar que o problema se repita, nós formalizamos um acordo com o FNDE para que o município conclua a obra com recursos próprios e seja ressarcido posteriormente. Sabemos da demanda de alunos do bairro e queremos resolver isso o mais breve possível,” disse o prefeito.

A secretária de educação, Marli Fernandes, frisou que 53,2% dos serviços previstos no projeto de engenharia já estão prontos. “A primeira empreiteira fez a terraplanagem do terreno, a fundação da obra, a edificação das paredes, a concretagem das lajes e a estrutura metálica da quadra esportiva. Nós estamos muito felizes em retomar a construção dessa escola, que poderá atender até 420 crianças da região, em turmas da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental,” afirmou.

continua após publicidade .

De acordo com a arquiteta da Autarquia Municipal de Educação, Andressa Aires de Proença, os principais serviços ainda necessários para a conclusão da obra englobam “o sistema de cobertura, as esquadrias, os pisos e revestimentos, a pintura do prédio, o plantio de grama na área externa, as ligações elétricas e hidráulicas, o piso e pintura da quadra esportiva, o sistema de proteção contra descargas elétricas e as grades de fechamento dos muros”.

A Escola Municipal José Domingos Scarpelini está sendo edificada em terreno de 11.500 metros quadrados, situado no prolongamento da Rua André Korilo, no Jardim Interlagos. O prédio terá doze salas de aula, auditório, biblioteca, sanitários específicos para alunos e funcionários, sala de direção, sala de coordenação, secretaria, sala de professores, cozinha, depósito de alimentos, depósito para materiais de limpeza, lavanderia, refeitório fechado e quadra de esportes coberta com vestiários.