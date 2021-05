Apucarana retoma vacinação da 2ª dose da Coronavac

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Apucarana retoma a vacinação contra a Covbid-19, com a aplicação da 2ª dose nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20). A imunização será para pessoas com 65 anos e 67 anos, que tinham a 2ª dose agendada até o dia 7 de maio.

Os dois dias de vacinação acontecem no Complexo Esportivo Lagoão, no drive-thru e dentro do ginásio para quem chega a pé, de 8h30 às 17 horas.

Além do cartão do SUS ou CPF e documento com foto, é necessário levar a carteirinha de vacinação onde está registrada o recebimento da 1ª dose. “Essas são os últimos apucaranenses que estavam sem a 2ª dose da Coronavac.

As pessoas com 66 anos receberam a vacina da astraZeneca, portanto o prazo para aplicação da 2ª dose é de três meses”, observa o prefeito Junior da Femac.

Paralelamente à vacinação contra a Covid em Apucarana está ocorrendo a campanha Vacina Solidária, com a doação espontânea de alimento de perecível no local da imunização. O que está sendo arrecadado é distribuído pela Secretaria da Assistência Social para famílias que necessitam e entidades. A arrecadação está perto de 9 toneladas.