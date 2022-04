Da Redação

Apucarana retoma processo seletivo e convoca aprovados

Nesta segunda-feira (14), a Prefeitura Municipal de Apucarana divulgou que os aprovados no teste seletivo para o Programa de Aprendizagem na Administração Pública Municipal (Aprende), realizado em fevereiro de 2020, possuem até o dia 31 de março para preencher o termo de manifestação de interesse.

O formulário, que está disponível no site da Prefeitura e deve ser preenchido eletronicamente, é uma das etapas necessárias para a continuidade do processo de seleção e a posterior assinatura do contrato de aprendizagem, uma vez que o processo seletivo havia sido paralisado, devido a pandemia do coronavírus.



De acordo com o prefeito Junior da Femac, mais de mil jovens com idade entre 14 e 18 anos fizeram o teste seletivo, concorrendo as 50 vagas de aprendiz disponibilizadas pela Prefeitura de Apucarana. “As provas foram realizadas em fevereiro de 2020, pouco antes do início da pandemia do coronavírus. Por isso, o processo foi suspenso e estamos solicitando agora o preenchimento do formulário para que os aprovados manifestem que continuam interessados e para que possamos dar continuidade no processo de seleção”, explica o prefeito de Apucarana.



Junior da Femac lembra que a oferta de vagas de aprendizagem profissional na administração pública municipal foi idealizada pelo diretor do Fórum da Justiça do Trabalho, juiz Maurício Mazur, e encampada pela Prefeitura com apoio da Câmara de Vereadores.

Conforme Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total e que faz o acompanhamento do Programa Aprender, os aprovados devem preencher o formulário no site da Prefeitura, através do link. “O prazo para assinar o termo de manifestação de interesse vai do dia 14 até 31 de março. O aprovado deverá informar seus dados pessoais e ao final responder se tem interesse em continuar no processo de seleção”, esclarece Vilas Boas.

Depois desse prazo, verificando as possíveis desistências, a Prefeitura efetivará a convocação dos 50 primeiros colocados. O contrato de aprendizagem será pelo período de um ano, no qual haverá duas vezes por semana aulas teóricas que serão ministradas no Senac e, em três dias, atuação prática em setores da administração pública municipal. “Neste período, o aprendiz receberá um salário proporcional às horas trabalhadas, de acordo com a Lei de Aprendizagem”, observa Vilas Boas.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.