Apucarana retoma instalação de iluminação em LED na BR-369

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sistema de iluminação em LED fica localizado na BR-369, saída para Londrina

A empreiteira contratada pela Prefeitura de Apucarana para a implantação de sistema de iluminação em LED na BR-369, saída para Londrina, retomou os trabalhos nesta sexta-feira (19/08). Iniciado no final de julho, o cronograma de serviços ficou alguns dias interrompido devido ao atraso na chegada de componentes eletrônicos importados.

continua após publicidade .

Em vistoria no local, o prefeito Júnior da Femac lembrou que o investimento atende a trecho de mais de três quilômetros entre o viaduto do Contorno Norte e a divisa com o município de Arapongas. “Estivemos monitorando de perto esta situação vivida pela empresa e, agora, com o reinício dos trabalhos, a previsão é de que tudo esteja pronto em até 30 dias. Trata-se de uma das principais entradas da cidade, que com esta obra irá oferecer conforto e maior segurança a todos os usuários”, destaca o prefeito Júnior da Femac, pontuando que “além do intenso fluxo rodoviário, o trecho recebe diariamente tráfego de trabalhadores de parques industriais e moradores de inúmeros bairros da zona norte, bem como estudantes universitários da Facnopar”.

Elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), o projeto em execução contempla a colocação de 123 postes de 12 metros de altura junto ao canteiro central, totalizando a instalação de 468 luminárias de alto rendimento na tecnologia LED com potência de 200 watts. “Estamos promovendo a implantação de postes no canteiro central da BR-369 e também substituição de luminárias nas avenidas marginais (Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano) – Parque Industrial Zona Norte”, esclarece Lafayete dos Santos Luz, superintendente de Iluminação Pública do Idepplan.

continua após publicidade .

A instalação de iluminação LED na BR-369 integra um pacote de obras de modernização do sistema em andamento que contempla ainda a substituição de 4.105 luminárias antigas em diversos bairros da cidade, por novas em LED, totalizando investimento global na ordem de R$6,78 milhões. Os recursos são da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública).

Siga o TNOnline no Google News