Apucarana retoma cronograma do concurso da Guarda Municipal

Após 15 dias de suspensão, o cronograma do concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM), de Apucarana, foi retomado nesta sexta-feira (3). A decisão foi publicada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), organizadora do processo de seleção.

O presidente da comissão especial de concurso, advogado Rubens Henrique de França, explica que três pessoas com vínculo familiar com o ex-presidente da comissão, Alessandro Carletti, na época também comandante da GCM, foram eliminadas.

A suspeita de participação de parentes de Carletti no concurso motivou a suspensão do certame em 19 de maio. “A gente fez a averiguação e a denúncia de participação de três pessoas com vínculo familiar com o ex-comandante da Guarda Municipal foi confirmada. A comissão decidiu eliminá-las do concurso e determinar a retomada do cronograma”, explica Rubens França.

A participação de parentes do presidente da comissão organizadora é vedado pelo edital e também pela própria Constituição Federal. Segundo o advogado, os demais candidatos não serão prejudicados.

O novo cronograma prevê, no próximo dia 14 , a divulgação das notas preliminares da prova objetiva e o gabarito definitivo. Veja no final da matéria o cronograma restante do concurso da GM.

O CONCURSO

A GCM oferta 20 vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe masculino, sendo 17 para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência (PcD) e duas para pessoas afrodescendentes, e cinco vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe feminino, sendo três para ampla concorrência, uma para PcD e uma para afrodescendente.

O salário oferecido - para uma jornada semanal de 40 horas - é de R$ 2.471,26 + R$ 741,38 a título de Adicional de Risco de Vida (ARV), totalizando remuneração inicial de R$ 3.212,64.

O concurso teve 3.293 candidatos homologados, sendo 666 mulheres e 2.663 homens. Desse total, 2.420 responderam as questões, o que garantiu um índice de comparecimento superior a 73%.

Cronograma restante

1. Retomada do concurso 03/06/2022

2. Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito Definitivo 14/06/2022

3. Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 15/06 e 17/06/2022

4. Divulgação das notas definitivas da prova objetiva e convocação para exame de suficiência física 28/06/2022

5. Realização do Exame de Suficiência Física 30/07/2022

6. Divulgação do resultado preliminar do Exame de Suficiência Física 10/08/2022

7. Prazo para recurso do resultado preliminar do Exame de Suficiência Física 11/08 e 12/08/2022

8. Divulgação do resultado definitivo do Exame de Suficiência Física e convocação para a entrega de Exames Médicos 19/08/2022

9. Entrega de Exames Médicos 29/08 a 02/09/2022

10. Divulgação do resultado preliminar da Avaliação de Exames Médicos 28/09/2022

11.Prazo para recurso do resultado preliminar Avaliação de Exames Médicos 29/09 e 30/09/2022

12. Divulgação do resultado definitivo da Avaliação de Exames Médicos e convocação para entrega de documentos para pesquisa social 07/10/2022

13. Entrega de Documentos de Pesquisa social 24/10 a 28/10/2022

14. Divulgação do resultado preliminar da pesquisa social 16/11/2022

15. Prazo para recurso do resultado preliminar da pesquisa social 17 /11 e 18/11/2022

16.Divulgação do resultado definitivo da pesquisa social e convocação para avaliação psicológica 25/11/2022

17. Avaliação Psicológica 11/12/2022

18. Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Psicológica 15/12/2022

19. Entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica 19/12 e 20/12/2022

20. Prazo para recurso do resultado preliminar da Avaliação Psicológica 21/12 e 22/12/2022

21. Divulgação do resultado definitivo da Avaliação Psicológica 19/01/2023

22. Divulgação da classificação final preliminar 19/01/2023

23. Prazo para recurso da classificação final preliminar 20/01 e 21/01/2023

24. Divulgação da Classificação final definitiva 29/01/2023