Da Redação

Apucarana restabelece abastecimento de água em distrito

Após a prefeitura trabalhar de forma intensiva, ao longo do final de semana, no reparo do equipamento de bombeamento e distribuição, moradores do Distrito de Correia de Freitas tiveram o abastecimento de água potável normalizado nesta segunda-feira (13). A interrupção do serviço aconteceu na última sexta-feira depois que criminosos arrombaram a casa da bomba do poço artesiano e furtaram toda a fiação.

Segundo informa o secretário Municipal de Gestão Pública, Nikolai Cernescu Júnior, o ato causou sérios danos ao equipamento. “Além da reposição da fiação elétrica subtraída foi necessária a compra de peças de reposição, o que contribuiu para um maior tempo de interrupção do abastecimento na localidade”, justifica o secretário.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 17ª Subdivisão Policial e o crime segue em investigação. “Agradecemos a comunidade pela paciência na resolução do problema. Ladrões de fios de cobre continuam agindo na cidade. Porém, temos informações de que a nossa polícia está investigando a fundo este tipo de delito e que, em breve, serão identificados e responsabilizados os envolvidos, tanto os que furtam como os receptadores”, afirmou o prefeito Júnior da Femac.