Apucarana repassa mais R$334 mil a entidades sociais - TNOnline

Continua após publicidade

A Casa de Apoio Social ao Adolescente de Apucarana (C.A.S.A.) vai receber R$159 mil, a Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca) cerca de R$108 mil e o Centro de Resgate à Vida Esperança (CEPES) R$68 mil. Os valores serão repassados, em parcelas iguais, ao longo dos próximos 12 meses. “São entidades que prestam um grande trabalho social. A C.A.S.A, assiste adolescentes que cumprem medidas socioeducativas definidas pela Justiça, além de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. O Edhucca promove ações em prol de jovens e adolescentes com serviços socioassistencial, além de ações de convivência e fortalecimento de vínculos, e o CEPES mantém atividades ocupacionais para meninas em situação de vulnerabilidade”, relata o prefeito Júnior da Femac.

Júnior lembra que recentemente já havia autorizado repasse de R$347.575,60 a outras quatro entidades sociais do Município. “Os recursos do caixa livre da prefeitura já custeiam atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Fachisa Apoio e Qualificação Profissional, Casa do Dodô e ONG Comando Anderson de Defesa do Cidadão (Commander)”, pontua o prefeito.

O vice-presidente do C.A.S.A., Altair Ribeiro, enaltece os esforços da atual administração municipal em apoiar às necessidades das entidades sociais de Apucarana. “Estou no sexto ano dentro do C.A.S.A. e tenho acompanhado de perto a forma com que o prefeito tem se preocupado em atender a todos. No nosso caso, prestamos um atendimento de média complexidade, com grande demanda, e nos últimos anos tivemos um expressivo crescimento no recebimento da subvenção social, quase que dobrando o que recebíamos”, relata Ribeiro.

Os recursos, além de pagamento do salário dos profissionais da entidade e de oficineiros, contribui para despesas com água, energia elétrica, telefone, entre outras. “Outra fonte de receita que temos são as promoções e um chá anual, que não pode ser realizado neste ano devido a pandemia, então a subvenção liberada agora pelo prefeito é ainda mais importante para as entidades, pois vivemos um ano muito difícil”, afirma o vice-presidente do C.A.S.A..

A presidente da Edhucca, Aída Santos Assunção, frisa que esta parceria entre prefeitura e entidades sociais é relevante para a manutenção das atividades. “Um recurso muito importante e esperado, que contribui para que possamos saldar as despesas ao longo do ano, especialmente aquelas despesas fixas”, diz Aída, ratificando que os recursos deste ano são ainda mais importantes devido ao advento da pandemia.

A presidente do CEPES, Elisabete Fornel, relata que o plano de trabalho aprovado contempla a remuneração dos profissionais que atuam na entidade em atividades multidisciplinares de atenção à pré-adolescentes e adolescentes. “Priorizamos o uso deste recurso para o pagamento dos salários dos profissionais, mas também o utilizamos para custear gastos com energia elétrica, água, entre outras despesas de manutenção da entidade”, informa Elisabete. Segundo ela, sem a subvenção social repassada pela prefeitura, as ações do CEPES ficariam comprometidas. “Atendemos atualmente a 22 meninas com idades entre 10 e 17 anos, com atenção estendida à família, e posso dizer que sem este dinheiro seria praticamente impossível manter o mesmo atendimento ao longo de todo o ano”, revela a presidente do CEPES. Ela conta que apesar da pandemia, os trabalhos não pararam. “Apenas não estamos tendo as atividades em sala de aula, que foram substituídas pelas aulas online, mas o trabalho de assistência às meninas e às famílias que necessitam não foi interrompido”, comunica.