Apucarana repassa 150 mil mudas de café a produtores

Nesta quarta-feira (16), a Secretaria Municipal de Agricultura iniciou a entrega de 150 mil mudas, que atenderão 75 produtores. Com a distribuição de mudas certificadas, a Prefeitura de Apucarana está apostando na melhoria da qualidade do café produzido no Município, além de contribuir com o aumento da produtividade e da rentabilidade nas pequenas propriedades.

Solange Aparecida Araújo, que no ano passado venceu o concurso Café Qualidade Paraná na categoria café natural, foi uma das produtoras que buscou as mudas com valor subsidiado. “O Programa de Incentivo à Cafeicultura contribui com o aumento da produtividade e da rentabilidade, além de promover a diversificação nas pequenas propriedades”, avalia Solange, que levou 3 mil mudas de café IPR 100 para fazer o replantio de uma área na propriedade da família, localizada na região da Serrinha.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, salienta que Apucarana tem condições diferenciadas para o cultivo de uma bebida de qualidade, aliando altitude, clima e solo. “Além disso, a história de Apucarana está ligada à cultura do café. Muitos de nós têm familiares que vieram para Apucarana para produzir café e, de alguma forma, quem vive em Apucarana é fruto desta bela história”,

Junior da Femac afirma que o Município incentiva toda a cadeia produtiva. “Na safra de 2021, uma cafeicultora de Apucarana ficou em primeiro lugar no 19o Concurso Café Qualidade Paraná. Atualmente, temos cerca de 20 cafeterias de alta qualidade na cidade, e por todo esse contexto, tomar um café em Apucarana tem um sabor único”, destaca Junior da Femac.

O engenheiro agrônomo André Maller, da Secretaria Municipal de Agricultura, afirma que Apucarana tem vocação para produzir cafés de qualidade. “A nossa região tem uma condição de solo de origem vulcânica, o que resulta na presença de alguns nutrientes em grandes quantidades, como potássio, cálcio e magnésio. O solo com essas características permite a produção de cafés com notas de sabor diferenciados, quase que exclusivos da nossa região”, observa o engenheiro agrônomo.

O secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, lembra que neste ano a Prefeitura triplicou a produção de mudas, passando de 40 mil para 150 mil. “Para o ano que vem, a meta é produzir 200 mil mudas, lembrando que as mudas são repassadas a um custo de R$ 250 o milheiro, enquanto no mercado esse custo gira em torno de R$ 1 mil”, compara Canuto.

O Horto Municipal, onde as mudas de café são produzidas, é uma área credenciada e que atende a todas as exigências técnicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Localizado no Jardim Eldorado, o viveiro municipal produz mudas de café da variedade IPR 100 que possuem tolerância a doenças, como nematóide e ferrugem. Para os próximos anos, a intenção da Prefeitura é disponibilizar aos produtores também novas variedades.

