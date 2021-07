Da Redação

Apucarana renova sinalização horizontal de ruas e avenidas

A prefeitura de Apucarana realiza um trabalho constante da pintura de sinalização horizontal de trânsito. Os serviços são realizados por equipes do município e por empresas especializadas contratadas pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), atendendo a cidade dos bairros ao centro.

Nesta semana o prefeito Junior da Femac acompanhou de perto a execução dos trabalhos de sinalização horizontal da Avenida Itararé, Residencial Jaçanã, Avenida Guapuruvu e região do Núcleo Afonso Camargo, Rua Alexandre Balan, Rua Guarapuava e Avenida Irati e região, e região do Jardim Apucarana.

“A manutenção da sinalização horizontal garante mais segurança nos distritos, bairros e centro da cidade. É um trabalho constante na atual gestão. A sinalização viária da dignidade para população porque é um cuidado que trata a cidade como um todo”, afirma o prefeito. De acordo com o diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes, numa próxima etapa será renovada a sinalização horizontal da área compreendida entre a Praça Rui Barbosa e a Avenida Minas Gerais.

Entre as sinalizações revitalizadas estão marcações de faixas de pedestre, rotatórias, vagas de estacionamento, paradas obrigatórias, entre outras. O prefeito Júnior da Femac, que acompanha de perto a execução dos trabalhos, afirma que nos últimos muito se avançou tanto na melhoria da sinalização horizontal e vertical, quanto do fluxo do trânsito dos bairros ao centro. “O desenvolvimento é sempre dinâmico e por isso a prefeitura está sempre ativa para realizar as mudanças e melhorias necessárias”, destaca Júnior.