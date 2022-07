Apucarana renova convênio de estágio para curso de enfermagem

Da Redação

O diretor do colégio Cerávolo, Diego Fávaro, e o prefeito de Apucarana, Junior da Femac

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, renovou nesta sexta-feira (15) o termo de cooperação técnica e convênio de estágio para o curso de técnico de enfermagem do Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo. A medida garante que os alunos realizem aulas práticas em todos os setores de atendimento médico da Autarquia Municipal de Saúde, como as Unidades Básicas de Saúde e a UPA.

“Esse convênio vem de encontro a nossa política de formação profissionalizante dos apucaranenses. O Colégio Cerávolo tem de 7 a 8 cursos técnicos que formam profissionais de excelência para atuar não só em Apucarana, mas em todo Vale do Ivaí. A nossa gestão está sempre de portas abertas para cooperar neste processo”, afirma Junior da Femac.

O diretor do colégio Cerávolo, Diego Fávaro, destaca a importância dessa parceria com a administração municipal para garantir as horas de estágio do curso de enfermagem que neste ano forma a 3ª turma. “Iniciamos curso técnico de enfermagem subsequente em 2017, destinado a alunos que já concluíram o ensino médio. A partir de 2023 vamos ofertar esse mesmo curso pelo sistema integral, ou seja, o aluno poderá fazer o técnico juntamente com o ensino médio”, adianta Fávaro.

