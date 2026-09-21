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TEMPORAL

Apucarana registrou ventos de 125 km/h com chuva extrema durante 15 minutos, diz Simepar

Temporal com granizo destelhou imóveis e causou falta de energia elétrica em diversas regiões da cidade

Escrito por Da Redação
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Apucarana registrou ventos de 125 km/h com chuva extrema durante 15 minutos, diz Simepar
Autor Muro do Colégio Nilo Cairo - Foto: REPRODUÇÃO

O temporal severo que atingiu Apucarana na noite desta segunda-feira (21) foi impulsionado por ventos que chegaram a quase 125 km/h, segundo dados repassados ao TNOnline pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A chuva com ventos fortes espalhou granizo, destelhou imóveis e causou apagões em diversas regiões do município. Segundo a Defesa Civil, os estrados estão sendo contabilizados.

- LEIA MAIS: Temporal com granizo e vento forte atinge Apucarana nesta segunda-feira (21)

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As medições do Simepar detalham a rápida escalada da tempestade, que atingiu seu ápice em um intervalo muito curto. Às 19h, as rajadas de vento já alcançavam a marca de 103,7 km/h, saltando para o pico de 124,9 km/h apenas quinze minutos depois, às 19h15. A força do vendaval foi acompanhada por uma precipitação intensa e concentrada, com um acumulado total de 23,4 milímetros. Desse volume, 17,8 milímetros caíram exatamente nesses mesmos 15 minutos.


Apucarana registrou ventos de 125 km/h com chuva extrema durante 15 minutos, diz Simepar
AutorBairro 28 de Janeiro - Foto: LOUAN BRASILEIRO/TNONLINE

A combinação de ventos extremos e granizo deixou um cenário de destruição. Entre os danos de maior proporção na área central estão avarias na estrutura da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, Shopping Centronorte e o muro do Colégio Estadual Nilo Cairo. Além disso, a força do vento derrubou dezenas de árvores em diversas regiões, incluindo na Praça do 28 e na Avenida Curitiba. Também houve danos à sinalização de trânsito.

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Apucarana registrou ventos de 125 km/h com chuva extrema durante 15 minutos, diz Simepar
AutorFoto: LOUAN BRASILEIRO/TNONLINE

O coordenador da Defesa Civil de Apucarana, Rodrigo Leme, afirmou que o órgão enfrenta uma grande demanda de atendimentos desde o início da noite, com chamados que envolvem desde o fornecimento de lonas para telhados danificados até a remoção de galhos sobre vias e fiações. "Não param de chegar ocorrências. Houve destelhamentos e granizo em quase toda a cidade. Há muitas residências sem energia elétrica. Estamos contabilizando os estragos", afirmou Leme.


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Apucarana registrou ventos de 125 km/h com chuva extrema durante 15 minutos, diz Simepar
AutorFoto: REPRODUÇÃO


Uma força-tarefa segue nas ruas para desobstruir vias, fornecer lonas e restabelecer os serviços essenciais à população.


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