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LEVANTAMENTO

Apucarana registrou mais de 600 acidentes de trânsito em 2026, segundo Detran

Município contabilizou 648 ocorrências entre janeiro e agosto; média é de 2,6 acidentes por dia

Escrito por Da Redação
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Apucarana registrou mais de 600 acidentes de trânsito em 2026, segundo Detran
Autor Acidente registrado na Avenida Curitiba - Foto: Arquivo TNOnline

Apucarana já contabilizou 648 acidentes de trânsito nos primeiros oito meses de 2026, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). O número representa uma média de aproximadamente 2,6 ocorrências por dia no município.

Do total, 578 acidentes foram registrados entre janeiro e julho, número 4,7% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 552 ocorrências. Em agosto, outros 70 acidentes entraram nas estatísticas do Detran.

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O levantamento mostra ainda que os acidentes continuam deixando vítimas. Em agosto, 21 das 70 ocorrências tiveram pessoas feridas, enquanto 49 não registraram ferimentos. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas no mês.

Entre as vias com maior número de registros em agosto estão a Avenida Curitiba e a Rua Nova Ucrânia, com quatro acidentes cada. Na sequência aparecem a Avenida Minas Gerais e a Rua Professor Erasto Gartner.

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Os dados também apontam o envolvimento de 80 automóveis e 23 motocicletas nas ocorrências de agosto. Também foram registrados acidentes envolvendo caminhões, caminhonetes, ônibus, bicicletas, camioneta e motoneta.

Frota supera 100 mil veículos

O cenário ocorre em um momento em que Apucarana ultrapassou a marca de 100 mil veículos registrados. Em agosto, a frota chegou a 100.087 veículos, segundo dados do Detran-PR. O município possui pouco mais de 70,6 mil condutores habilitados.

Com a soma das ocorrências registradas de janeiro a agosto, Apucarana chega a 648 acidentes contabilizados pelo Detran em 2026, sem considerar os registros que ficam fora da base do órgão por ocorrerem em trechos sob responsabilidade da PRF.

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