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ALERTA LARANJA

Apucarana registra ventos de mais de 50 km/h nesta sexta-feira (11)

Rajada de 50,8 km/h foi registrada às 5h30; Defesa Civil mantém alerta laranja para risco alto de tempestades severas no Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana registrou rajada de vento de 50,8 km/h às 5h30 desta sexta-feira (11), segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A ocorrência acontece em meio à previsão de novas tempestades no Estado.

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A região está sob alerta laranja da Defesa Civil do Paraná, que indica risco alto para tempestades severas, acompanhadas de chuva forte e volumosa, rajadas intensas de vento e possibilidade de granizo.

As tempestades que atingiram diferentes regiões do Paraná nos últimos dias deram uma breve trégua durante a manhã desta sexta-feira. No entanto, a instabilidade deve retornar ao longo do dia. Conforme o Simepar, uma frente fria deve atravessar o Estado durante a tarde, provocando novas áreas de chuva e fortes rajadas de vento em praticamente todas as regiões.

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Chuva deve continuar no fim de semana

A previsão indica que o tempo instável deve permanecer durante o fim de semana. No sábado (12), a chuva deve continuar, com maior destaque para a metade norte do Paraná, região onde está localizada Apucarana.

Para domingo, a perspectiva também é de chuva, mas com menor risco de tempestades severas. A passagem da frente fria deve contribuir para a queda das temperaturas em quase todas as regiões do Estado.

A tendência é de que a próxima semana ainda comece com presença de chuva. Ao longo da segunda-feira, porém, a instabilidade deve perder força gradualmente.

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PRE reforça cuidados nas rodovias

Diante da previsão de tempestades, chuva intensa, granizo e fortes rajadas de vento, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) reforçou o alerta aos motoristas que pretendem viajar pelas rodovias paranaenses durante o fim de semana.

Entre as principais orientações estão a redução da velocidade, o aumento da distância de segurança em relação ao veículo da frente e a manutenção dos faróis acesos, mesmo durante o dia.

Em situações de chuva intensa e rajadas fortes de vento, o BPRv orienta que o motorista não pare o veículo sobre a pista ou no acostamento. Em caso de baixa visibilidade, a recomendação é reduzir a velocidade e seguir até um local seguro, fora da rodovia.

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O alerta é especialmente importante para quem pretende pegar a estrada durante os períodos de maior instabilidade.

Em caso de emergência nas rodovias estaduais, os motoristas podem acionar o Batalhão de Polícia Rodoviária pelo telefone 198. É importante informar a localização exata para facilitar o atendimento.

A Defesa Civil também disponibiliza alertas em tempo real por SMS. Para receber as notificações, basta enviar uma mensagem com o nome e o CEP para o número 40199.

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Com a previsão de novas chuvas e ventos fortes, a orientação é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e redobre os cuidados, principalmente durante a ocorrência de tempestades.


Apucarana registra ventos de mais de 50 km/h nesta sexta-feira (11)
AutorA previsão é de chuva para a cidade - Foto: Arquivo TNOnline
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