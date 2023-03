Apucarana registra ventos de até 64 km/h durante temporal nesta quinta

Da Redação

Apucarana, norte do Paraná, registrou ventos de até 64,4 km/h durante o temporal que atingiu o município e região nesta quinta-feira (02/02). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município registrou 27,8 milímetros de chuva.

Por conta da ventania, uma árvore de grande porte caiu na lateral do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, nas proximidades da Prefeitura de Apucarana, e atingiu carros que estavam estacionados nas proximidades. De acordo com testemunhas, ninguém se feriu durante o incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Com a queda, os fios da rede elétrica foram danificados, causando falta de energia em aproximadamente 12 mil imóveis da região central. Até a publicação desta reportagem a Copel trabalhava restabelecer o serviço.

CHUVARADA

Durante o mês de fevereiro, Apucarana atingiu 341,8 milímetros de chuva, quase o dobro da média histórica de 173,2 milímetros prevista para o mês. Uma anomalia de 168,8 mm segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR). Na terça-feira (28), último dia do mês, choveu 12,8 milímetros no município.

Segundo o meteorologista do Simepar, Samuel Braun, essa condição se repetiu em vários municípios com estado que também ultrapassaram a média histórica de chuva prevista para fevereiro.

