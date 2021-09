Da Redação

Apucarana registra temperaturas amenas nesta quarta-feira

Apucarana registrou temperaturas agradáveis no amanhecer desta quarta-feira (22). A Cidade Alta registrou mínima de 15º C e a máxima deve chegar aos 27º C, sendo assim, não esquenta tanto quanto aos dias anteriores.

continua após publicidade .

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as nuvens irão predominar nesta quarta-feira, mas não há previsão de chuva.

Nesta quarta-feira, a incursão de umidade do oceano para o continente é a responsável pela manutenção de muita nebulosidade entre o setor leste e a faixa litorânea do Paraná. Entre a Serra do Mar e as praias, o tempo continua instável e com possibilidade de garoa/chuvisco. No interior do Estado, o calor diminui em relação ao dia anterior, mas as temperaturas ainda seguem elevadas.