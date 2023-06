Apucarana registra temperatura mais baixa do ano nesta sexta-feira

Apucarana registrou a temperatura mais baixa do ano na madrugada desta sexta-feira (16). Segundo dados da estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros chegaram a 7,4°C por volta da 1 hora na cidade.

As temperaturas devem continuar baixas durante todo dia, com a máxima não passando dos 15°C durante o dia em em Apucarana. O final de semana será gelado na região, com termômetros marcando entre 8 °C e 18 °C neste sábado (17) e domingo (18).

Por outro lado, o tempo deve abrir a partir desta sexta-feira após quase 100 mm de chuva desde segunda-feira (12). O sol deve reaparecer após a neblina do início da manhã. O meteorologista Samuel Braun, do Simepar, explica que, a partir de agora, a tendência é de mais frio na região. “A expectativa é que, em junho e julho, nós tenhamos essas ondas de frio mais frequentes, dentro do padrão do final do outono e chegada do inverno”, explica o meteorologista.

