Apucarana registra temperatura mais baixa de 2021

Falta pouco menos de um mês para o início do inverno, mas Apucarana registrou na manhã desta segunda-feira (24) a menor temperatura do ano: 8,1°C. A menor temperatura anterior era de 10,4°C. Em todo Paraná, outros 30 municípios também registraram as temperaturas mais geladas do ano, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O frio é consequência de uma massa de ar seco e polar que chegou ao território do Estado ainda no domingo (23) e, embora não tenha causado temperaturas negativas, se estendeu por diversas regiões. As estações do Simepar que registram o frio recorde estão espalhadas por todo o Paraná. No Vale do Ivaí, Apucarana foi o município que registrou a menor temperatura.

No Paraná como um todo, as temperaturas mínimas oscilaram entre 1,7°C e 14,6°C. Em 2021, a temperatura mais baixa registrada foi no município de General Carneiro, na região Sul, que atingiu -0,1°C na manhã de 28 de abril.

O frio permanece no Estado ainda na terça-feira (25), e a previsão é que as temperaturas voltem a subir já na quarta (26), à medida em que a massa polar siga para o Oceano Atlântico. No entanto, com a aproximação do inverno, o frio deve ficar cada vez mais frequente, de acordo com o Simepar.