Apucarana registra sete casos da Covid-19 nesta segunda-feira

Segundo boletim da Autarquia Municipal de Saúde, o município tem mais 10 suspeitas em investigação

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), confirmou sete novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (08). O município tem o registro de 555 mortes e soma agora 38.075 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

Os novos casos confirmados são referentes a quatro homens e três mulheres. Segundo boletim da Autarquia Municipal de Saúde, o município tem mais 10 suspeitas em investigação.

Na Cidade Alta já foram testadas 113.469 pessoas, sendo 82.424 em testes rápidos, 27.396 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.649 por laboratórios particulares (RT-PCR).

O município não tem nenhum paciente internado no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19.





Importância da vacinação

Das quase 6 mil doses de vacinas contra a covid-19 perto do vencimento em Apucarana, 3 mil ainda não foram aplicadas, segundo balanço da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O município tem até a próxima segunda-feira (15) para utilizar esses imunizantes sem precisar descartá-los.

A queda na procura pela vacina ocasionou o problema, explica o secretário de Saúde, Emídio Bachiega. Por isso, ele lembra que o município abriu mais seis locais de vacinação contra a doença no final do mês passado com o objetivo de facilitar o acesso da população e evitar que as doses percam a validade. “É uma situação que vem ocorrendo, infelizmente, em várias cidades”, afirma o secretário. Segundo ele, a situação é um reflexo da redução de casos, internamentos e, por consequência, dos óbitos. Por isso, muitas pessoas deixaram de se vacinar.

Apesar do prazo curto, Emídio afirma que o município deve conseguir utilizar todas as doses antes do vencimento.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

