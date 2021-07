Da Redação

Apucarana registra sensação térmica de 0º C nesta quarta

Apucarana amanheceu com o tempo fechado nesta quarta-feira (28), mas, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região.

A Cidade Alta registrou temperatura mínima de 3º C, porém, a sensação térmica é de 0º C. A máxima deve chegar aos 14º C.

Na quarta-feira, algumas chuvas isoladas ainda poderão ocorrer entre a madrugada e a manhã sobre os setores mais ao norte e leste do Estado, associadas ainda à passagem da frente fria. Além disso, a incursão de uma massa de ar frio e seco que se desloca na retaguarda deste sistema frontal, favorecerá o declínio acentuado das temperaturas em todas as regiões do Paraná. As condições atmosféricas também serão favoráveis para a ocorrência de geadas.