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SAÚDE

Apucarana registra segunda morte do ano por Influenza A

Paciente era uma mulher que não havia sido vacinada contra a doença

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 16:09:00 Editado em 30.06.2026, 16:08:54
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Apucarana registra segunda morte do ano por Influenza A
Autor Paciente era uma mulher que não havia sido vacinada contra a doença - Foto: divulgação

O Laboratório Central do Paraná (Lacen) confirmou mais um óbito em Apucarana, decorrente de Influenza A. A paciente, de 85 anos, faleceu no dia 19 de junho. Ela era portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPCO) e não havia sido vacinada contra a Influenza. Agora o município soma duas mortes pela doença. A informação foi divulgada nesta terça-feira (30), pela 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana.

- LEIA MAIS: Vacina contra a gripe será liberada para a população geral a partir do dia 29 na região

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A paciente foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com quadro de dispneia e tosse seca. Ela relatou que fazia uso oxigenoterapia domiciliar, em função da DPCO. E, em internamento hospitalar desde o dia 12 de junho, a paciente teve seu quadro agravado para uma dispneia importante, durante o uso de oxigenoterapia e veio a óbito, no dia 19 de junho.

A 16ª Regional de Saúde recebeu o laudo do Lacen, indicando óbito por Influenza A e, mais uma vez, alertou a população de Apucarana e região sobre a necessidade de se vacinar. O primeiro óbito havia sido registrado na semana passada em Apucarana, referente a um homem de 45 anos, portador de comorbidades (diabetes e transplantes de rim e pâncreas).

“Agora, a vacina Influenza está liberada para todas as faixas etárias da população nas unidades básicas de saúde”, informa o diretor da 16ª Regional de Saúde, Paulo Vital. Ele acrescenta que “no inverno as gripes são mais comuns e a imunização é de fundamental importância para se proteger de casos mais graves”.

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Apucarana comorbidades doença pulmonar obstrutiva crônica GRIPE influenza A Saúde Pública VACINAÇÃO
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