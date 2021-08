Apucarana registra queda nos casos e óbitos por Covid-19

Da Redação

Apucarana registrou queda nos óbitos e também nos casos de Covid-19 em julho na comparação com junho. Foram 29 óbitos no mês encerrado no último sábado (31) contra 82 no período anterior, uma redução na ordem de 64,6%. A queda no número de casos também foi expressiva. Foram 1.002 ocorrências confirmadas da doença em julho contra 2.454 em junho, uma queda de 59,1%. O levantamento tem como base os boletins diários divulgados pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS).

Desde o início da pandemia, o município soma 456 mortes provocadas pela doença e tem 16.541 diagnósticos positivos do novo coronavírus. Segundo a AMS, o município contabilizava 15.841 recuperados até até esta segunda-feira (02/08), o que representa 95,7% do total de infectados pela doença desde o início da pandemia. Atualmente, são 244 casos ativos.

Dos 29 óbitos em julho, 11 foram registrados na faixa etária entre 40-49 anos (35,9%), 4 entre 30-39 anos (13,8%), 4 entre 50-59 anos (13,8%), 3 de 18-29 anos (10,3%), 2 de 60-69 anos (6,9%), 2 de 70-79 anos (6,9%), 2 de 80-89 anos (6,9%) e 1 acima de 90 anos (3,4%). A maior parte dos casos foi registrada também em pessoas com menos de 59 anos: 87,3%.