Apucarana registra queda de 22% nos nascimentos em dez anos e maternidade muda de perfil

Número de nascimentos caiu de 1.796 em 2015 para 1.396 em 2025; queda é ainda maior entre mães adolescentes e jovens

Apucarana registrou 400 nascimentos a menos em 2025 do que em 2015, segundo dados do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) sobre nascidos vivos no município. Em dez anos, o número caiu de 1.796 para 1.396, uma redução de 22,3%.

Além da queda no número total de nascimentos, os dados mostram uma mudança no perfil etário das mães. O número de nascimentos de mães adolescentes e mulheres mais jovens caiu de forma significativa, enquanto algumas faixas etárias acima dos 35 anos apresentaram crescimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Polícia Civil conclui que morte de menino autista que foi encontrado em biodigestor no PR foi acidente



Entre mães de 15 a 19 anos, por exemplo, foram registrados 251 nascimentos em 2015. Em 2025, esse número caiu para 109, uma redução de 56,6%. Na faixa de 20 a 24 anos, foram 458 nascimentos em 2015, contra 278 em 2025, queda de 39,3%.

Enquanto isso, os nascimentos entre mulheres de 35 a 39 anos passaram de 198 para 213 no período, alta de 7,6%. Entre mães de 40 a 44 anos, o número subiu de 45 para 52, crescimento de 15,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um exemplo dessa mudança é a apucaranense Jenifer Larissa, de 40 anos, que espera Antônio, seu primeiro filho. A maternidade não fazia parte dos planos dela. Depois de receber do médico a informação de que não poderia engravidar, Jenifer passou a se dedicar aos estudos e ao trabalho.

“Eu não pensava muito em ser mãe. Estava focada em estudar e trabalhar. Desde que perdi minha mãe, eu tinha medo de não dar conta”, relata.

Por acreditar que não poderia engravidar, Jenifer também não estava planejando uma gestação. “Como o médico havia dito que eu não poderia engravidar, eu não estava evitando. Então, não posso dizer que foi um acidente, mas, de fato, foi uma surpresa enorme”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ela, o período tem sido marcado por descobertas, desafios e também muito apoio. Ao longo da gestação, tem recebido conselhos e carinho do marido, de familiares, amigas e colegas de trabalho.

“Tem muita gente me apoiando e me dando conselhos, dicas. Meu marido, parentes, amigas de trabalho. Claro que, por conta da idade, o receio é maior, mas estou tentando me cuidar bem e pensar 100% no bem-estar dele”, finaliza.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jenifer Larissa, está grávida de seu primeiro filho - Foto: Arquivo Pessoal Jenifer Larissa, está grávida de seu primeiro filho - Foto: Arquivo Pessoal

Mudanças no planejamento familiar

Para a enfermeira obstetra Sabrina Kuniczki, coordenadora da Atenção Materno Infantil e chefe da Seção de Atenção Primária em Saúde da 16ª Regional de Saúde (16ª RS), a mudança no perfil das mães está relacionada a diferentes fatores.

“Realmente, as mulheres têm priorizado os estudos e o mercado de trabalho antes de formar uma família. Mas também temos a redução da fecundidade: as mulheres estão tendo menos filhos ao longo da vida”, explica.

Segundo Sabrina, o próprio perfil das famílias também mudou. “Houve um aumento na proporção de mulheres com um ou dois filhos. As famílias não são mais tão numerosas”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro fator apontado por ela é a maior variedade e o acesso aos métodos contraceptivos. Entre as mudanças recentes, Sabrina cita a inclusão do implante contraceptivo subdérmico no SUS. O método é de longa duração e pode prevenir a gravidez por até três anos.

Ela também destaca mudanças na legislação relacionada ao planejamento reprodutivo, que ampliaram as possibilidades de acesso à esterilização voluntária.

Além desses fatores, questões econômicas e sociais também podem pesar na decisão de ter ou adiar filhos. Crises econômicas, insegurança financeira, custo de criação das crianças, dificuldade de conciliar trabalho e maternidade, acesso à contracepção e mudanças nas relações conjugais estão entre os fatores que podem influenciar o planejamento familiar.