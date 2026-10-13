Apucarana registra quase 12 mm de chuva em apenas uma hora nesta terça (13)

Dados da estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em Apucarana (PR), apontam que apenas no intervalo de uma hora, entre às 19h e as 20h desta terça-feira (13) a chuva torrencial que atinge o município registrou o acúmulo de 11,8 milímetros de água.

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Ainda, segundo o Simepar, o acúmulo ao longo do dia, até a publicação desta reportagem, é de 32,2mm de chuva.

A temperatura máxima, de acordo com o instituto chegou a 25ºC e a mínima é de 18ºC.

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A Defesa Civil emitiu alerta para Apucarana e região indicando riscos de tempestade potencialmente intensa com chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento e granizo localizado. A vigência do alerta é até as 21h25 desta terça-feira.

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Para esta quarta-feira (14), o Simepar aponta que o dia deve ser marcado por mais chuva, com previsão de 25.1 mm.