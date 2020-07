Apucarana registra quarta morte por coronavírus

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Apucarana (AMS) confirmou na tarde desta quinta-feira (11) a quarta morte por coronavírus na cidade. Trata-se de uma mulher de 87 anos, que estava internada no Hospital da Providência desde o dia 27 de maio com sintomas da doença.

O quadro clínico da mulher se agravou há alguns dias e ela foi colocada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na ala exclusiva para pacientes com a doença. No entanto, ela não resistiu e morreu na manhã desta quinta.

A AMS confirmou ainda mais dois novos casos da doença. Um deles é de uma mulher de 47 anos que foi diagnosticada através do teste laboratorial, feito pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). O outro é também de uma mulher, esta com 35 anos, com confirmação através de teste rápido. Ambas estão isoladas.

No total, Apucarana conta com 73 casos confirmados da doença, sendo 50 através de testes laboratoriais e 23 através de testes rápidos. Destes, 49 pessoas já encontram-se recuperadas.