Apucarana registra o setembro mais chuvoso dos últimos 27 anos

Apucarana registrou em 2026 o mês de setembro mais chuvoso desde o início das medições locais do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em 1999. A estação meteorológica da cidade contabilizou um acumulado de 272,4 mm, volume que representa mais do que o dobro da média histórica para o período, que é de 109,3 mm. Além da alta precipitação, Apucarana também marcou sua temperatura mais alta do ano até o momento, atingindo 33,8°C no dia 28 de setembro.

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O cenário reflete a instabilidade climática que atingiu todo o Paraná. Sob a forte influência do fenômeno El Niño sobre o Oceano Pacífico Equatorial, a atmosfera reteve mais calor e umidade, facilitando a passagem frequente e intensa de frentes frias. Como resultado, todas as estações do Simepar no estado ultrapassaram suas médias históricas de chuva para o mês. Em 14 delas, localizadas no Leste, Campos Gerais, Centro e Norte do Estado, os volumes foram os maiores já registrados em toda a série histórica.

Cidades como Antonina tiveram acumulados impressionantes, chegando a 476,8 mm, muito acima da média de 157,4 mm. Outros municípios que quebraram seus recordes absolutos de chuva para o mês incluem Cambará, Cerro Azul, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Pinhais e Jaguariaíva. Na capital, Curitiba, choveu 339,4 mm, valor muito próximo ao seu maior recorde para setembro, registrado em 1998.

A forte nebulosidade e a grande quantidade de água também trouxeram eventos climáticos severos. O Simepar registrou tempestades com rajadas de vento superiores a 100 km/h em diversas cidades, episódios de microexplosões atmosféricas e a formação de dois tornados, identificados nos municípios de Francisco Alves, no dia 9, e em Goioerê, no dia 11. Os danos causados pelos tornados ainda estão sendo analisados para classificação na escala Fujita.

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Apesar dos picos de calor isolados, como o ocorrido em Apucarana e o registro extremo de 39,9°C em Capanema — a maior temperatura do estado no ano —, o sol predominou menos ao longo das semanas. Isso fez com que as temperaturas médias ficassem de 1,3°C a 1,8°C abaixo da climatologia histórica, especialmente nas regiões Norte e Noroeste. O frio também marcou presença no início do mês, com os termômetros marcando -0,1°C em General Carneiro e em Palmas no feriado de Sete de Setembro. O mês também encerrou as atividades anuais do serviço Alerta Geadas, que emitiu 30 avisos preventivos para o setor agropecuário desde maio.