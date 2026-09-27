Apucarana registra o dia mais quente do ano neste domingo (27), aponta Simepar

O calor intenso marcou o domingo em praticamente todas as regiões do Paraná

Apucarana (PR) registrou o dia mais quente do ano neste domingo (27), segundo dados das estações meteorológicas do Simepar e do Inmet. Com 33ºC, a cidade está entre as que bateram recorde de temperatura no Paraná, ao lado de Capanema, Maringá, São Miguel do Iguaçu, Campina da Lagoa e Clevelândia.

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O calor intenso marcou o domingo em praticamente todas as regiões do estado, com os maiores valores registrados no Oeste, Sudoeste, Noroeste e Norte paranaense. A maior temperatura da lista foi em Capanema, com 39,9°C. Na sequência aparecem Loanda (38,3°C) e São Miguel do Iguaçu (38,1°C). Londrina chegou aos 34°C.

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Também ultrapassaram os 36°C Nova Prata do Iguaçu (36,3°C), Ubiratã (36,3°C), Campina da Lagoa (36°C) e Goioerê (36°C).

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De acordo com o Simepar, as temperaturas elevadas continuam nesta segunda-feira (28). No entanto, a intensificação de uma área de baixa pressão sobre a Argentina começa a mudar as condições do tempo no Paraná.

O sistema deve favorecer o aumento das instabilidades e a ocorrência de pancadas de chuva, inicialmente concentradas na faixa sul do estado.