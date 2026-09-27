Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ESQUENTOU BASTANTE

Apucarana registra o dia mais quente do ano neste domingo (27), aponta Simepar

O calor intenso marcou o domingo em praticamente todas as regiões do Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana registra o dia mais quente do ano neste domingo (27), aponta Simepar
Autor De acordo com o Simepar, as temperaturas elevadas continuam nesta segunda-feira (28) - Foto: TNOnline

Apucarana (PR) registrou o dia mais quente do ano neste domingo (27), segundo dados das estações meteorológicas do Simepar e do Inmet. Com 33ºC, a cidade está entre as que bateram recorde de temperatura no Paraná, ao lado de Capanema, Maringá, São Miguel do Iguaçu, Campina da Lagoa e Clevelândia.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O calor intenso marcou o domingo em praticamente todas as regiões do estado, com os maiores valores registrados no Oeste, Sudoeste, Noroeste e Norte paranaense. A maior temperatura da lista foi em Capanema, com 39,9°C. Na sequência aparecem Loanda (38,3°C) e São Miguel do Iguaçu (38,1°C). Londrina chegou aos 34°C.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Também ultrapassaram os 36°C Nova Prata do Iguaçu (36,3°C), Ubiratã (36,3°C), Campina da Lagoa (36°C) e Goioerê (36°C).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Simepar, as temperaturas elevadas continuam nesta segunda-feira (28). No entanto, a intensificação de uma área de baixa pressão sobre a Argentina começa a mudar as condições do tempo no Paraná.

O sistema deve favorecer o aumento das instabilidades e a ocorrência de pancadas de chuva, inicialmente concentradas na faixa sul do estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
calor notícias de Apucarana previsão do tempo Simepar temperatura máxima
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV