Apucarana registra o dia mais quente do ano nesta segunda

Apucarana bateu um novo recorde de calor na tarde desta segunda-feira (20), ao marcar 35,8ºC. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia foi o mais quente do ano na cidade, superando os 34,6°C registrados em março.

A previsão do Simepar é que os termômetros subam ainda mais nesta terça-feira (21) e atinjam um novo recorde de 37ºC. A sensação de tempo abafado deve ficar ainda maior por causa da cobertura de nuvens.

Segundo o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri, uma massa de ar quente predomina em grande parte do Estado, principalmente na região norte, o que deixa as temperaturas bastante elevadas. O meteorologista também alerta que altas temperaturas e a falta de chuva devem fazer a umidade do ar cair ainda mais. Na tarde desta segunda, o sistema informou que a umidade estava a 13%.

FRENTE FRIA

uma nova frente fria se desloca sobre o extremo sul do Brasil, Porém, não influencia diretamente as condições do tempo sobre o Paraná. A tendência é do tempo se manter mais estável e com temperaturas bastante elevadas. Na terça-feira, a frente fria alcança o Paraná, mas só provoca chuvas entre as regiões da metade sul do Estado. Nas outras regiões, ocorre uma maior variação da cobertura de nuvens e temperaturas elevadas, condição esta que aumenta a sensação de tempo abafado.

De acordo com o Simepar, há previsão de chuva para o fim de semana, contudo, não serão precipitações volumosas o suficiente para amenizar o calor.