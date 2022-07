Apucarana registra mínima de 15ºC ao amanhecer desta quinta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A quinta-feira será de tempo firme na Cidade Alta

Nesta quinta-feira (21), a nebulosidade ainda se mantém presente entre o leste, Campos Gerais e centro-sul do estado, com condições favoráveis também para restrição de visibilidade entre a madrugada e o amanhecer. Porém, a nebulosidade diminui no decorrer da manhã e volta a esquentar sobre esses setores.

continua após publicidade .

Já para o norte do Paraná, região em que Apucarana se localiza, o tempo segue estável, sem mudanças significativas no tempo.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol predomina nesta quinta-feira na Cidade Alta. O instituto também informa que é possível que alguns períodos do dia sejam predominados por nuvens, mas qualquer possibilidade de chuva sobre o município é descartada.

continua após publicidade .

O sol deve predominar na maior parte do dia, favorecendo a elevação das temperaturas. Em Apucarana, a mínima obtida foi de 15ºC, e a máxima deve ser de 25ºC.

Os municípios do interior paranaense também devem registrar "altas temperaturas".

Região

continua após publicidade .

O tempo também fica firme em Jandaia do Sul, também no norte do Paraná. O sol pode surgir entre nuvens, mas não existe previsão de chuva para o município.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 12ºC, e a máxima de 27ºC.

Ivaiporã também terá tempo firme. A quinta-feira será um pouco mais quente na cidade, com mínima de 12ºC, e máxima de 26ºC.

Siga o TNOnline no Google News