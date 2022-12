Apucarana registra mínima de 15ºC ao amanhecer desta quinta-feira (15)

Da Redação

No período da tarde, a máxima deve chegar à casa dos 27ºC

A quinta-feira (15) amanheceu com temperaturas amenas em parte do Paraná, especialmente entre o centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, com valores pouco abaixo dos 15°C. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a nebulosidade ainda fica variável nesses setores, incluindo o litoral paranaense, mas, ao decorrer do dia, o sol também aparece.

No interior do Estado, algumas chuvas localizadas e de curta duração também podem ocorrer no período da tarde, por conta da elevação das temperaturas. Segundo o Simepar, não existe expectativa de temporais.

Apucarana, norte do Paraná, deve registrar mais um dia estável nesta quinta, conforme a previsão do instituto meteorológico. Como no dia anterior, a Cidade Alta deve registrar um amanhecer com temperaturas amenas. A mínima prevista é de 15ºC.

O sol predomina sobre o município nesta quinta e, em alguns períodos, ele pode aparecer entre nuvens. A presença do sol faz com que a temperaturas se elevem gradualmente e isso faz com que a máxima chegue à casa dos 27ºC durante a tarde.

