Apucarana registra mínima de 13ºC ao amanhecer desta terça-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A máxima não deve ultrapassar os 25ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que a terça-feira (16) será mais um dia típico de outono, com presença do sol e baixas temperaturas ao amanhecer e anoitecer. Entre áreas de serras e vales, pode formar algum nevoeiro na manhã e noite por conta do frio.

continua após publicidade .

O instituto meteorológico aponta que durante o dia os termômetros devem registrar valores agradáveis, pois esquenta devido à presença do sol.

Em Apucarana, norte do Paraná, as primeiras horas da manhã foram geladas, com uma mínima de 13°C. Vale destacar que venta bastante na Cidade Alta, fator que influencia na sensação térmica.

continua após publicidade .

No entanto, como aponta a previsão do Simepar, o dia será ensolarado no município, fazendo com que os valores se elevem. Durante a tarde, a máxima deve chegar à casa dos 25ºC.

Qualquer possibilidade de chuva sobre o Paraná é descartada.

Siga o TNOnline no Google News