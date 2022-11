Apucarana registra mínima de 12ºC ao amanhecer desta segunda-feira

Da Redação

Segundo o Simepar, a semana será de tempo estável em Apucarana

A previsão do tempo desta segunda-feira (7), divulgada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), aponta que pode haver pancadas de chuva em pontos isolados em vários setores do Estado, principalmente durante a tarde. No entanto, a ocorrência desse fenômeno ganha força nas regiões próximas as encostas de serras e vales de rios. Na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral, a nebulosidade fica bastante variável, portanto, alguns períodos do dia serão predominados por nuvens.

Em Apucarana, norte do Paraná, o tempo segue estável, ensolarado. Desta forma, não há previsão alguma de ocorrência de chuva para o município.

Em relação às temperaturas, a Cidade Alta teve um amanhecer gelado, onde os termômetros obtiveram a mínima de 12ºC. Mas, por conta da presença do sol, os valores ampliam ao decorrer do dia, podendo chegar à casa dos 24ºC, uma máxima superior as registradas nos dias anteriores.

Ainda conforme o instituto meteorológico, os municípios do oeste e noroeste são o que registrarão as maiores temperaturas nesta segunda-feira.

