Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PREVISÃO DO TEMPO

Apucarana registra máxima de 30°C com forte probabilidade de chuva neste Domingo (15)

Cidade oscila entre 20°C e 30°C com índices de umidade variando de 59% a 96% ao longo do dia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana registra máxima de 30°C com forte probabilidade de chuva neste Domingo (15)
Autor Os indicadores meteorológicos complementares apontam que a umidade relativa do ar oscila entre 59% e 96% - Foto: Arquivo TNOnline

Apucarana enfrenta um domingo de tempo instável com termômetros variando entre a mínima de 20°C e a máxima de 30°C, acompanhado por forte probabilidade de chuva que atinge 89% e volume acumulado estimado em 6,3 mm. O sol nasceu às 05:34 e a sua${\text{oposiçãoo}}$ ocidental ocorre às 18:48, enquanto a Lua está prevista para nascer às 10:30 do domingo, dia 15.

Os indicadores meteorológicos complementares apontam que a umidade relativa do ar oscila entre 59% e 96%, refletindo a alta saturação da atmosfera na região. Os ventos sopram predominantemente da direção nordeste a uma velocidade média de 8 km/h, mas o sistema apresenta picos de instabilidade representados por rajadas máximas que podem alcançar até 53 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana chuva clima meteorologia previsão temperatura
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV