Apucarana registra máxima de 30°C com forte probabilidade de chuva neste Domingo (15)

Cidade oscila entre 20°C e 30°C com índices de umidade variando de 59% a 96% ao longo do dia

Apucarana enfrenta um domingo de tempo instável com termômetros variando entre a mínima de 20°C e a máxima de 30°C, acompanhado por forte probabilidade de chuva que atinge 89% e volume acumulado estimado em 6,3 mm. O sol nasceu às 05:34 e a sua${\text{oposiçãoo}}$ ocidental ocorre às 18:48, enquanto a Lua está prevista para nascer às 10:30 do domingo, dia 15.

Os indicadores meteorológicos complementares apontam que a umidade relativa do ar oscila entre 59% e 96%, refletindo a alta saturação da atmosfera na região. Os ventos sopram predominantemente da direção nordeste a uma velocidade média de 8 km/h, mas o sistema apresenta picos de instabilidade representados por rajadas máximas que podem alcançar até 53 km/h.